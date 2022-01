Allarme Covid | nuovi positivi nell’Atalanta!

(Di sabato 8 gennaio 2022) Non si ferma l’aumento dei casiin Serie A: l’Atalanta ha comunicato sul proprio sito latà di tre tesserati al gruppo squadra. I nomi sono stati tenuti nascosti e la società ha attivato le procedure previste dal protocollo. Il comunicato del club: “Atalanta B.C. comunica che tre tesserati del gruppo squadra sono risultatial-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.” Simone Borghi

