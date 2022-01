Alex Belli commenta quanto accaduto al GFVip: “Abbiamo il compito di…” (Di sabato 8 gennaio 2022) L’attore Alex Belli commenta l’atteggiamento assunto dai concorrenti nella Casa del GFVip durante gli scontri: ecco le sue parole L’attore ed ex gieffino Alex Belli in queste ultime ore è tornato sui social per commentare l’atteggiamento assunto dai concorrenti del Grande Fratello Vip nella Casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino è stato squalificato lo scorso 13 dicembre durante il confronto con sua moglie Delia Duran, a causa delle distanze di sicurezza anti-covid non rispettate. Nonostante la sua avventura all’interno del reality show di Canale 5 è terminata, Alex Belli continua a seguire con affetto gli amici rimasti in Casa. Particolarmente il suo affetto è rivolto alla gieffina Soleil Sorge alla quale dedica tweet di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 gennaio 2022) L’attorel’atteggiamento assunto dai concorrenti nella Casa deldurante gli scontri: ecco le sue parole L’attore ed ex gieffinoin queste ultime ore è tornato sui social perre l’atteggiamento assunto dai concorrenti del Grande Fratello Vip nella Casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino è stato squalificato lo scorso 13 dicembre durante il confronto con sua moglie Delia Duran, a causa delle distanze di sicurezza anti-covid non rispettate. Nonostante la sua avventura all’interno del reality show di Canale 5 è terminata,continua a seguire con affetto gli amici rimasti in Casa. Particolarmente il suo affetto è rivolto alla gieffina Soleil Sorge alla quale dedica tweet di ...

