Alessia Marcuzzi, il mistero sul ritorno in TV. E un dettaglio sui social fa discutere (Di sabato 8 gennaio 2022) C’è un ritorno in TV che nel 2022 vorremmo vedere: quello di Alessia Marcuzzi. Sebbene non si conosca il futuro della conduttrice sul piccolo schermo, qualche indiscrezione c’è stata negli ultimi tempi, in particolare legata al Festival di Sanremo. Ma non mancano i chiacchiericci in casa Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che non vorrebbe il suo addio definitivo. Un alone di mistero che incuriosisce, senza contare quel dettaglio social che ha fatto discutere, legato al suo “ritocchino”. Alessia Marcuzzi, la lunga pausa dalla TV: cosa sappiamo Venticinque sono gli anni di carriera che la Marcuzzi ha dedicato a Mediaset. Un quarto di secolo in cui ha dato prova delle sue grandi capacità da conduttrice: sempre ... Leggi su dilei (Di sabato 8 gennaio 2022) C’è unin TV che nel 2022 vorremmo vedere: quello di. Sebbene non si conosca il futuro della conduttrice sul piccolo schermo, qualche indiscrezione c’è stata negli ultimi tempi, in particolare legata al Festival di Sanremo. Ma non mancano i chiacchiericci in casa Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che non vorrebbe il suo addio definitivo. Un alone diche incuriosisce, senza contare quelche ha fatto, legato al suo “ritocchino”., la lunga pausa dalla TV: cosa sappiamo Venticinque sono gli anni di carriera che laha dedicato a Mediaset. Un quarto di secolo in cui ha dato prova delle sue grandi capacità da conduttrice: sempre ...

