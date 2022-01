Alessandra Mastronardi | bomba di gossip | “Matrimonio con Ross McCall annullato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022), sganciata unadisu una delle attrici italiane più amate dal pubblico. Poche settimane fa ha festeggiato il successo di Carla, il film biopic in cui ha vestito i panni dell’etoile scomparsa di recente. La trama si basa sull’autobiografia Passo dopo passo – La mia storia che Carla Fracci ha pubblicato nel 2013. Il film è stato girato in piena pandemia e, per la prima volta, il Teatro alla Scala di Milano si è aperto a un set cinematografico. Ma questa volta è il privato di, di cui è sempre stata molto gelosa, a finire tra le pagine della cronaca rosa. Un’indiscrezione arrivata a Diva e Donna sostiene che l’attrice sarebbe tornata single. E quindi ilcon l’attore scozzese...