Afghanistan, famiglia sterminata nell'attentato di Kabul e il rischio di essere catturata dai Talebani: 19enne riesce a fuggire in Italia (Di sabato 8 gennaio 2022) "Sono rimasta sola. Vi prego aiutatemi". Il messaggio WhatsApp di Sima Gul è arrivato sul telefono della presidente di Amad (Associazione multietnica antirazzista donne) di Ancona, Donatella Linguiti, alla fine del settembre scorso. Sima, 19 anni e di etnia Hazara, una minoranza spesso vittima di persecuzioni in Afghanistan da parte dei Talebani, un mese prima aveva perso tutta la sua famiglia nel terribile attentato suicida all'esterno dell'aeroporto internazionale di Kabul poi rivendicato dallo Stato Islamico. L'esplosione del pomeriggio del 26 agosto aveva sterminato più di 200 persone nell'area dell'Abbey Gate, tra cui i genitori e i fratelli della ragazza, scampata per puro caso. Sola, a 19 anni, nell'Afghanistan dell'Emirato Islamico, con le lancette riportate indietro di un quarto di secolo al ...

