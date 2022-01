Adriana Volpe e la presa di posizione contro Katia Ricciarelli: “Omofobia, razzismo e misoginia. Non santifichiamola” (Di sabato 8 gennaio 2022) Aspettavamo da giorni l’opinione di Adriana Volpe sugli scivoloni di Katia Ricciarelli e alla fine è arrivata. Ieri sera la conduttrice sul suo profilo Instagram ha condannato le “battute” sessiste, razziste e omofobe del soprano. “Nelle ultime settimane sono successe cose che hanno toccato e urtato la sensibilità di molte persone e non vi nasconde che su alcune tematiche io ho proprio i nervi scoperti perché conoscete la mia storia e le mie battaglie. Ricordiamoci che le parole hanno un peso. In questi giorni abbiamo assistito a scontri, a battute misogine, omofobe, razziste che di battute hanno ben poco. Non hanno fatto ridere nessuno, anzi ci hanno fatto indignare. Credetemi, alcune volte sono state proprio raccapriccianti. Poi molti sono rimasti in silenzio, ma questo significa essere complici. Chi non interviene ... Leggi su biccy (Di sabato 8 gennaio 2022) Aspettavamo da giorni l’opinione disugli scivoloni die alla fine è arrivata. Ieri sera la conduttrice sul suo profilo Instagram ha condannato le “battute” sessiste, razziste e omofobe del soprano. “Nelle ultime settimane sono successe cose che hanno toccato e urtato la sensibilità di molte persone e non vi nasconde che su alcune tematiche io ho proprio i nervi scoperti perché conoscete la mia storia e le mie battaglie. Ricordiamoci che le parole hanno un peso. In questi giorni abbiamo assistito a scontri, a battute misogine, omofobe, razziste che di battute hanno ben poco. Non hanno fatto ridere nessuno, anzi ci hanno fatto indignare. Credetemi, alcune volte sono state proprio raccapriccianti. Poi molti sono rimasti in silenzio, ma questo significa essere complici. Chi non interviene ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Adriana Volpe, Luca Vismara, Claudio Napolitano e Antonello Lauretti! Giulia… - GrandeFratello : Adriana Volpe ci anticipa una puntata totalmente esplosiva! Eccola in diretta con noi! Twittate con #GFVIPPARTY pe… - GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - BITCHYFit : Adriana Volpe e la presa di posizione contro Katia Ricciarelli: “Omofobia, razzismo e misoginia. Non santifichiamol… - hypnotart : RT @pazzeska6: adriana volpe legge così tanto i social che non è per nulla spontanea ed infatti appena un concorrente le risponde a modo le… -