A Torino la prima manifestazione dell'anno contro obbligo vaccinale e Green pass – Foto e video (Di sabato 8 gennaio 2022) Torino – Pomeriggio "caldo" a Torino dove è cominciata attorno alle 15.20, in piazza Castello, la manifestazione dei No Green pass organizzata dalla Commissione Dubbio e Precauzione. Il movimento ha come portavoce Carlo Freccero. Tra i suoi membri figurano il giurista ed ex candidato sindaco di Torino Ugo Mattei e il filosofo Massimo Cacciari. Si tratta di una manifestazione, la prima dell'anno, per dire no all'obbligo vaccinale e alla certificazione verde anti-Covid. In piazza c'è Mattei, mentre non sono arrivati Freccero e il leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer. Assenti anche Marco Liccione, leader della Variante Torinese, gruppo No Green pass, che è in ...

