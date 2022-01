A Manual for Cleaning Women, Cate Blanchett nel primo film inglese di Almodóvar (Di sabato 8 gennaio 2022) Cate Blanchett nel cast di A Manual for Cleaning Women, il primo film in lingua inglese di Pedro Almodóvar Cate Blanchett reciterà nel prossimo film del regista spagnolo Pedro Almodóvar, al suo debutto in un lungometraggio in lingua inglese. Il film, ancora in fase embrionale, s’intitolerà A Manual for Cleaning Women, adattamento di una raccolta di racconti del 2015 di Lucia Berlin. Il libro racchiude 43 storie di donne che svolgono disparati lavori in lavanderie a gettoni, case di cura e centralini. Blanchett sarà coinvolta come produttrice esecutiva. Gli ultimi ... Leggi su tuttotek (Di sabato 8 gennaio 2022)nel cast di Afor, ilin linguadi Pedroreciterà nel prossimodel regista spagnolo Pedro, al suo debutto in un lungometraggio in lingua. Il, ancora in fase embrionale, s’intitolerà Afor, adattamento di una raccolta di racconti del 2015 di Lucia Berlin. Il libro racchiude 43 storie di donne che svolgono disparati lavori in lavanderie a gettoni, case di cura e centralini.sarà coinvolta come produttrice esecutiva. Gli ultimi ...

