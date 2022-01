7 Gennaio 2022 – Biden valuta riduzione truppe ed esercitazioni in Europa orientale | Nato sul piede di guerra Si tenta la de-escalation in Etiopia | liberi numerosi prigionieri politici Kazakistan | 100 fermi

(Di sabato 8 gennaio 2022) L’amministrazione del presidente Usa, Joe, sta considerando la possibilità di ridurre la presenza die la portata dellemilitari in, qualora la Russia dimostri serie intenzioni negoziali nel corso dei colloqui sull’Ucraina in programma a Ginevra. Una soluzione diplomatica con la Russia sull’Ucraina è “ancora possibile“. Lo afferma il segretario di stato americano Antony Blinken in parte smentendo quanto affermato dal Segretario generale della, Jens Stoltenberg, che afferma come il rischio che la crisi ucraina possa sfociare in un conflitto è “reale“. Il segretario ha infatti spiegato come si debba essere preparati a vedere fallire la diplomazia. Toni minacciosi che mettono in salita la trattativa rispetto all’apertura Usa. Il Governo ...

