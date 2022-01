12 Ore del Golfo, 2 Seas Motorsport amministra il vantaggio. Marini 3° in PRO-Am (Di sabato 8 gennaio 2022) 2 Seas Motorsport mantiene il controllo della corsa ed amministra il proprio vantaggio a tre ore dalla conclusone della 12 Ore del Golfo 2022. Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat #1 dettano il passo, mentre David Fumanelli/Alessio Salucci/Luca Marini Monster VR46 Kessel Racing Team #46 inseguono si collocano al quarto posto assoluto, il terzo PRO-Am. La prova è ripresa come da regolamento con il medesimo ordine dopo le prime sei ore. Il 2 Seas Motorsport ha dettato il passo al semaforo verde davanti alla Ferrari #51 di AF Corse, alla Mercedes #88 di SPS Automotive Performance ed alla 488 GT3 #46 di David Fumanelli/Alessio Salucci/Luca Marini (Monster VR46 Kessel Racing Team). Il britannico Ben Barnicoat ha gestito il ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) 2mantiene il controllo della corsa edil proprioa tre ore dalla conclusone della 12 Ore del2022. Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat #1 dettano il passo, mentre David Fumanelli/Alessio Salucci/LucaMonster VR46 Kessel Racing Team #46 inseguono si collocano al quarto posto assoluto, il terzo PRO-Am. La prova è ripresa come da regolamento con il medesimo ordine dopo le prime sei ore. Il 2ha dettato il passo al semaforo verde davanti alla Ferrari #51 di AF Corse, alla Mercedes #88 di SPS Automotive Performance ed alla 488 GT3 #46 di David Fumanelli/Alessio Salucci/Luca(Monster VR46 Kessel Racing Team). Il britannico Ben Barnicoat ha gestito il ...

Advertising

eziomauro : Roma, le attese da incubo dentro le ambulanze-prigioni. 'Fino a 30 ore di coda prima del ricovero' - Ruffino_Lorenzo : Gli interventi del 118 per motivi respiratori o infettivi in Lombardia sono sostanzialmente al livello della terza… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 219.441 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - AleChiurchi : RT @a_meluzzi: Nei campi ancora gelati verdeggiano le gemme del grano, da tre settimane le ore di luce si stanno allungando, Maria Vergine… - CeoBru : RT @rutilibus: AVV Sandri: Il collega avvocato Giulio Marini,che segue da vicino la causa pendente in Belgio ,mi ha inviato in anteprima il… -