“100€, il prezzo delle nostre vite”: lo sfogo dell’infermiera Martina Benedetti (Di sabato 8 gennaio 2022) L’8 gennaio 2022 è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50: si tratta di un passo in più, voluto dal Governo, per tentare di arginare la drammatica risalta dei contagi da Covid-19 che si sta abbattendo sull’Italia con una quarta ondata. Un provvedimento volto a vaccinare tutte quelle persone sopra i 50 anni che finora hanno scelto di non farlo, contribuendo così alla diffusione del virus. C’è però un risvolto di questa situazione che non ha lasciato indifferenti: la sanzione prevista per chi si rifiuta di vaccinarsi nonostante l’obbligo è di 100 euro, una tantum. E Martina Benedetti, l’infermiera toscana che nel marzo 2020 è diventata simbolo della lotta al Coronavirus, non ci sta. Così la 29enne, diventata nota per la foto con il viso segnato dai dispositivi di protezione che indossa quotidianamente in ospedale, si è ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 8 gennaio 2022) L’8 gennaio 2022 è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50: si tratta di un passo in più, voluto dal Governo, per tentare di arginare la drammatica risalta dei contagi da Covid-19 che si sta abbattendo sull’Italia con una quarta ondata. Un provvedimento volto a vaccinare tutte quelle persone sopra i 50 anni che finora hanno scelto di non farlo, contribuendo così alla diffusione del virus. C’è però un risvolto di questa situazione che non ha lasciato indifferenti: la sanzione prevista per chi si rifiuta di vaccinarsi nonostante l’obbligo è di 100 euro, una tantum. E, l’infermiera toscana che nel marzo 2020 è diventata simbolo della lotta al Coronavirus, non ci sta. Così la 29enne, diventata nota per la foto con il viso segnato dai dispositivi di protezione che indossa quotidianamente in ospedale, si è ...

Advertising

RaiNews : Infermiera pubblica post su Facebook in cui si scaglia contro l'entità della multa prevista per i No vax over 50 - HuffPostItalia : L'infermiera simbolo: '100 euro, il prezzo della nostra salute. Paghiamo assenza decisione forti' - LuigiN_0112 : RT @BarillariDav: Se avessi oltre 50 anni non pagherei la multa. La vita, la dignità, la libertà non si compra per un obolo da 100 euro. Pe… - RoccoFiumara : RT @BarillariDav: Se avessi oltre 50 anni non pagherei la multa. La vita, la dignità, la libertà non si compra per un obolo da 100 euro. Pe… - MassimoAllievi : RT @BarillariDav: Se avessi oltre 50 anni non pagherei la multa. La vita, la dignità, la libertà non si compra per un obolo da 100 euro. Pe… -