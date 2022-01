“100 euro: ecco quanto vale il prezzo dei nostri sacrifici”. Lo sfogo del medico di Bergamo (Di sabato 8 gennaio 2022) Non si placano le polemiche per le sanzioni introdotte dal governo Draghi nei giorni scorsi ai danni degli over 50 non vaccinati. Dal primo febbraio i No-vax che non accetteranno di fare il vaccino saranno sanzionati con una multa di 100 euro una tantum. Il medico di Bergamo impegnato in prima linea dice la sua. Dopo lo sfogo di Martina Benedetti, l’infermiera diventata simbolo della lotta al Covid, le fa eco su Facebook il dottor Daniele Macchini, chirurgo generale all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo. “100 euro…. Quello che non riesco a far capire a coloro che si vantano di postare sui social frasi tipo “le terapie intensive sono occupate solo al 10% da malati di COVID” è che tutti i santi giorni NORMALMENTE le terapie intensive sono occupate al 100% da malati non Covid. ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Non si placano le polemiche per le sanzioni introdotte dal governo Draghi nei giorni scorsi ai danni degli over 50 non vaccinati. Dal primo febbraio i No-vax che non accetteranno di fare il vaccino saranno sanzionati con una multa di 100una tantum. Ildiimpegnato in prima linea dice la sua. Dopo lodi Martina Benedetti, l’infermiera diventata simbolo della lotta al Covid, le fa eco su Facebook il dottor Daniele Macchini, chirurgo generale all’ospedale Humanitas Gavazzeni di. “100…. Quello che non riesco a far capire a coloro che si vantano di postare sui social frasi tipo “le terapie intensive sono occupate solo al 10% da malati di COVID” è che tutti i santi giorni NORMALMENTE le terapie intensive sono occupate al 100% da malati non Covid. ...

Advertising

stanzaselvaggia : Questi non li convinci quando hanno una tromboembolia polmonare, li convinci con una multa una tantum da 100 euro. Come no. - petergomezblog : Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. Da Galli fino a Burioni e Bassetti tutti concord… - MediasetTgcom24 : Multa di 100 euro agli over 50 No vax, lo sfogo dell'infermiera della foto-simbolo della pandemia: 'Scelta assurda… - augustamontarul : 100 euro sono pochi per chi non rispetta l’ #obbligovaccinale ? non poter fare più alcuna vita sociale ed essere co… - Eveleenrey : RT @ilpetulante: Rilevare anche possibilità danno erariale perché si utilizza avvocatura Stato per cause da 100 euro + more. Sollecitare Gd… -