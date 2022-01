007 Goldeneye film stasera in tv 8 gennaio: cast, trama, streaming (Di sabato 8 gennaio 2022) Agente 007 Goldeneye è il film stasera in tv sabato 8 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Goldeneye film stasera in tv: cast La regia è di Martin Campbell. Il famoso agente segreto 007 è interpretato per la prima volta da Pierce Brosnan. Nel cast anche Sean Bean, Izabella Scorupco, Famke Janssen, Joe Don Baker. Fa parte della colonna sonora una canzone di Bono cantata da Tina Turner. Goldeneye film stasera in tv: trama Dopo la fine dell’Urss un’organizzazione criminale chiamata Janus, infiltrata ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Agente 007è ilin tv sabato 82022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Martin Campbell. Il famoso agente segreto 007 è interpretato per la prima volta da Pierce Brosnan. Nelanche Sean Bean, Izabella Scorupco, Famke Janssen, Joe Don Baker. Fa parte della colonna sonora una canzone di Bono cantata da Tina Turner.in tv:Dopo la fine dell’Urss un’organizzazione criminale chiamata Janus, infiltrata ...

37ingame : GoldenEye 007 Xbox achievements are here… is the N64 classic coming to Xbox after all? Da prendere assolutamente co… - Il_Paradroide : Però, ecco, non so proprio se mi rigiocherei Goldeneye 007. - xbox_series : RT @IGNitalia: Lo storico matrimonio tra #GoldenEye007 e Xbox potrebbe celebrarsi con quei 14 anni di distanza. - Christi99760781 : RT @IGNitalia: Lo storico matrimonio tra #GoldenEye007 e Xbox potrebbe celebrarsi con quei 14 anni di distanza. - NewsDigitali : GoldenEye 007, uno degli sparatutto per console di Rare più seminali di sempre, sta per arrivare su Xbox One e Xbox… -