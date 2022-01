Zona gialla: Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna e Valle d'Aosta verso il cambio colore da lunedì (Di venerdì 7 gennaio 2022) Zona gialla e Zona arancione: si accendono le spie di allarme contagi. Il sistema dei colori delle regioni che ci accompagna da due anni (tarato sul virus che causa il Covid e che non era veloce... Leggi su ilmattino (Di venerdì 7 gennaio 2022)arancione: si accendono le spie di allarme contagi. Il sistema dei colori delle regioni che ci accompagna da due anni (tarato sul virus che causa il Covid e che non era veloce...

Advertising

sole24ore : Dal 3 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla - Agenzia_Ansa : Passeranno in zona gialla da lunedì prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia #ANSA - AnsaValledAosta : Covid, Valle d'Aosta verso zona gialla. Insieme ad Abruzzo, Toscana ed Emilia-Romagna #ANSA - news_mondo_h24 : Coronavirus in Italia, altre 4 Regioni verso la zona Gialla - RaiNews : Covid, con Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Valle D'Aosta salgono a 15 i territori non più in bianco -