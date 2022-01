Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 10 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 10 gennaio 2021. I contagi aumentano e sono tantissime le regioni finite in Zona gialla, che per la verità non impone restrizioni particolarmente diverse rispetto a quelle della Zona bianca. Nella fascia di classificazione del rischio più basso restano soltanto Puglia, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata e Umbria. In Zona arancione nessuna, hanno rischiato Trento e Liguria ma scongiurato il cambio di colore. Di seguito la nuova colorazione aggiornata in seguito all’ordinanza del ministro Speranza. LA nuova ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022)di seguito laitaliane a partire da102021. I contagi aumentano e sono tantissime lefinite in, che per la verità non impone restrizioni particolarmente diverse rispetto a quelle della. Nella fascia di classificazione del rischio più basso restano soltanto Puglia, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata e Umbria. Innessuna, hanno rischiato Trento e Liguria ma scongiurato il cambio di colore. Di seguito laaggiornata in seguito all’ordinanza del ministro Speranza. LA...

SkyTG24 : Covid, De Luca: #Campania resta in zona bianca ma siamo a rischio - rtl1025 : ?? Il ministro della Salute #Speranza ha firmato, secondo quanto si apprende, le ordinanze per il passaggio da luned… - andrea_zago : RT @AndreaSpanu6: Campania: zona bianca e scuole chiuse. La prova definitiva che i dati non contano nulla: è una partita politica giocata… - franser_real : Da lunedì altre quattro Regioni passano in zona gialla -