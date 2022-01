Zaia boccia il decreto del governo: “Sulle scuole l’unica novità è il caos. Situazione ingestibile” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sulle scuole ”l’unica novità è il caos, dettato da un decreto che impone delle fasi di testing che sono insostenibili”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in un punto stampa a Marghera sull’emergenza Covid. ”Io ho chiesto al governo di avere una espressione del Comitato tecnico scientifico sulla riapertura delle scuole, non ho avuto risposte. Anche i miei colleghi hanno sostenuto questa richiesta. Prendo atto che il decreto prevede l’apertura della scuola. Il problema grosso non è la riapertura della scuola ma la gestione della fase di testing e di screening, ai genitori diciamo già che noi non siamo in grado di affrontarla”. LEGGI ANCHE Dall'obbligo vaccinale per gli over 50 allo smart ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022)è il, dettato da unche impone delle fasi di testing che sono insostenibili”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Lucain un punto stampa a Marghera sull’emergenza Covid. ”Io ho chiesto aldi avere una espressione del Comitato tecnico scientifico sulla riapertura delle, non ho avuto risposte. Anche i miei colleghi hanno sostenuto questa richiesta. Prendo atto che ilprevede l’apertura della scuola. Il problema grosso non è la riapertura della scuola ma la gestione della fase di testing e di screening, ai genitori diciamo già che noi non siamo in grado di affrontarla”. LEGGI ANCHE Dall'obbligo vaccinale per gli over 50 allo smart ...

