WWE | Samoa Joe ringrazia la federazione e avvisa i fan che non ha ancora chiuso la carriera

(Di venerdì 7 gennaio 2022)Joe è stato uno dei tanti impiegati WWE ad aver ricevuto la fatidica comunicazione del licenziamento. Visti i tagli operati i questi giorni, il suo nome era quasi scontato che comparisse visto che Joe era già stato licenziato un anno fa e venne ripreso su insistenza di Triple H. L’ex campione NXT hato la compagnia per l’avventura vissuta assieme e ha lanciato l’amo per future aspirazioni. Il tweet diJoe Extremely fortunate and grateful to all the young & amazing talent I had the pleasure of working with in the past months. Only saddened at the loss of an “excuse” to see their continued growth & achievement . I am very excited for there future,….. and mine ?—Joe (@Joe) January 7, 2022