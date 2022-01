WWE: Prima apparizione televisiva per Triple H (Di venerdì 7 gennaio 2022) Triple H è ultimamente tornato a parlare in TV di un progetto messo in atto dalla WWE. E’ stato un ospite a distanza di una recente edizione di “NBC News” ed ha discusso di questo progetto di casa Stamford chiamato “Next in Line” dove la WWE aiuterà per il momento ben 15 atleti di 13 Università statunitensi ad ingranare nel mondo dello sport offrendo anche aiuti economici. Il primo è ovviamente Gable Stevenson, oro olimpico che si allenerà al Performance Center subito dopo che avrà finito il college. Ricordiamo che questo è la Prima volta che rivediamo Triple H in televisione dal suo intervento cardiaco avvenuto nel mese di settembre. Il video Triple H appare dal minuto 17. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 gennaio 2022)H è ultimamente tornato a parlare in TV di un progetto messo in atto dalla WWE. E’ stato un ospite a distanza di una recente edizione di “NBC News” ed ha discusso di questo progetto di casa Stamford chiamato “Next in Line” dove la WWE aiuterà per il momento ben 15 atleti di 13 Università statunitensi ad ingranare nel mondo dello sport offrendo anche aiuti economici. Il primo è ovviamente Gable Stevenson, oro olimpico che si allenerà al Performance Center subito dopo che avrà finito il college. Ricordiamo che questo è lavolta che rivediamoH in televisione dal suo intervento cardiaco avvenuto nel mese di settembre. Il videoH appare dal minuto 17.

