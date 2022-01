WWE | Big E favorito per la vittoria della Royal Rumble

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 7 gennaio 2022) A Day 1, Big E ha difeso il suo WWE Championship contro Kevin Owens, Seth Rollins, Bobby Lashley e Brock Lesnar. Tra lo shock di molti, Brock Lesnar ha schienato Big E dopo averlo colpito con una F5, vincendo il match e diventando così il nuovo campione WWE. Se in molti hanno l’amaro in bocca per il regno titolato di Big E, sembra che l’ex campione avrà modo di rifarsi a breve. La possibilità più concreta Secondo il Wrestling Observer Newsletter, il match per il WWE Championship sarà il main event di una delle due notti di WrestleMania. È stato anche riportato che Big E è l’attualeper vincere la, per poi collidere con Seth Rollins allo Showcase of the Immortals. “Dato che ci saranno due notti di WrestleMania, hanno bisogno del match per il titolo WWE per essere il main event di una delle due. ...