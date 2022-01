Wes Anderson dirigerà Benedict Cumberbatch in The Wonderful Story of Henry Sugar (Di venerdì 7 gennaio 2022) Wes Anderson dirigerà il divo inglese Benedict Cumberbatch nell'adattamento da Roald Dahl di The Wonderful Story of Henry Sugar. Wes Anderson applicherà il suo particolarissimo stile registico all'adattamento di un classico di Roald Dahl, The Wonderful Story of Henry Sugar, contenuto nella raccolta di racconti Un gioco da ragazzi e altre storie. A interpretare l'adattamento fiabesco sarà la star Benedict Cumberbatch. Wes Anderson si è già misurato con Roald Dahl nel 2009, il risultato è stato l'hit in stop motion Fantastic Mr. Fox, supportato da un cast hollywoodiano da capogiro che comprendeva George Clooney, Willem ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022) Wesil divo inglesenell'adattamento da Roald Dahl di Theof. Wesapplicherà il suo particolarissimo stile registico all'adattamento di un classico di Roald Dahl, Theof, contenuto nella raccolta di racconti Un gioco da ragazzi e altre storie. A interpretare l'adattamento fiabesco sarà la star. Wessi è già misurato con Roald Dahl nel 2009, il risultato è stato l'hit in stop motion Fantastic Mr. Fox, supportato da un cast hollywoodiano da capogiro che comprendeva George Clooney, Willem ...

