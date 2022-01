(Di venerdì 7 gennaio 2022) New Delhi, 7 gennaio 2022 - Almeno 13 passeggeri del, risultatial Covid - 19 al loro arrivo in una cittàna, Amritsar, sono fuggiti dall'obbligo di. Il ...

Advertising

RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - Agenzia_Ansa : Centoventicinque passeggeri di un volo charter proveniente dall'Italia sono risultati positivi al Covid 19 all'arri… - rtl1025 : ?? 125 passeggeri di un #volo dall'#Italia all'#India sono risultati positivi al #covid al loro arrivo a destinazio… - zazoomblog : Volo Italia - India 13 turisti positivi in fuga dalla quarantena - #Italia #India #turisti #positivi - manuelbett : RT @RaiNews: I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del paese: due ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Volo Italia

New Delhi, 7 gennaio 2022 - Almeno 13 passeggeri del- India , risultati positivi al Covid - 19 al loro arrivo in una città indiana, Amritsar, sono fuggiti dall'obbligo di quarantena. Il gruppo era tra i 125 passeggeri positivi del......sono inclusi anche i voli commercializzati da Emirates e operati da flydubai con un numero di...di utilizzare lo IATA Travel Pass (è stata la prima compagnia aerea a portarlo in) . I ...Frank Azor, AMD Gaming Chief, ha parlato della nuova Radeon RX 6500 XT spiegando perché l'azienda l'ha equipaggiata con solo 4 GB di memoria grafica, anche se non è da escludere l'arrivo futuro di una ...Almeno 13 passeggeri del volo Italia-India, risultati positivi al Covid-19, al loro arrivo nella città indiana di Amritsar, sono fuggiti dall'obbligo di quarantena. Il gruppo era tra i 125 passeggeri ...