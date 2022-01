Volo Italia-India | 125 positivi su 160 passeggeri | 13 sfuggono alla quarantena La polizia | «Manderemo le loro foto ai giornali»

RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - Agenzia_Ansa : Centoventicinque passeggeri di un volo charter proveniente dall'Italia sono risultati positivi al Covid 19 all'arri… - repubblica : Covid, India: 13 passeggeri di un volo dall'Italia scappano dalla quarantena - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Centoventicinque passeggeri di un volo charter proveniente dall'Italia sono risultati positivi al Covid 19 all'arrivo all… - SpartacusVive : RT @RaiNews: I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del paese: due ter… -

9.33- India,13 in fuga quarantena Tredici persone partite da Milano, che erano risultate positive al loro arrivo nella città indiana di Amritsar e poste in quarantena,sono fuggite. Erano ...Ore 7.56 -- India, 13 positivi in fuga da quarantena Almeno 13 passeggeri del- India, risultati positivi al Covid - 19 al loro arrivo in una città indiana, Amritsar, sono ...07/01/2022 09:33: Volo Italia-India,13 in fuga quarantena: 9.33 Volo Italia-India,13 in fuga quarantena Tredici persone partite da Milano, che erano risultate positive al loro arr ...New Delhi, 7 gennaio 2022 - Almeno 13 passeggeri del volo Italia-India, risultati positivi al Covid-19 al loro arrivo in una città indiana, Amritsar, sono fuggiti dall’obbligo di quarantena. Il gruppo ...