Volley, i migliori italiani della 16° giornata di Superlega. Giulio Sabbi e Gabriele Nelli: a volte ritornano! (Di venerdì 7 gennaio 2022) I migliori italiani della 16° giornata di Superlega A volte ritornano. Giulio Sabbi e Gabriele Nelli sono stati fra gli opposti della Nazionale azzurra negli ultimi tre lustri e, all’alba del 2022 riescono ad essere grandi protagonisti nell’ennesima giornata “monca” di Superlega. Nelli non riesce, nonostante una grande prestazione, a far muovere la classifica della sua nuova squadra, Vibo Valentia, mentre nel punto conquistato da Taranto contro Monza c’è lo zampino di un ritrovato Giulio Sabbi. Nella giornata dell’esperienza spiccano le ottime prove di Falaschi, Randazzo, Beretta e ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) I16°diritornano.sono stati fra gli oppostiNazionale azzurra negli ultimi tre lustri e, all’alba del 2022 riescono ad essere grandi protagonisti nell’ennesima“monca” dinon riesce, nonostante una grande prestazione, a far muovere la classificasua nuova squadra, Vibo Valentia, mentre nel punto conquistato da Taranto contro Monza c’è lo zampino di un ritrovato. Nelladell’esperienza spiccano le ottime prove di Falaschi, Randazzo, Beretta e ...

