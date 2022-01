Volantino Br | il prezzo schizza a 12 000 euro | 38 le offerte Il ministero verifica l’interesse

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Non si ferma la rincorsa della quotazione della copia a ciclostile delBr originale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta in via Fani il 16 marzo 1978. Per il lotto numero 43 del catalogo “Autografi & Memorabilia” proposto con una vendita online dalla casa d’aste Bertolami Fine Arts di Roma sono arrivate finora 38d’acquisto e ilha già moltiplicato per sette la sua stima più alta, circa 1.500. Partito da una base di 600, l’offerta più alta per ilBr si attesta ora a 12.000, come ha appreso l’Adnkronos. E la corsa deldella quotazione è destinata ancora a salire con molta probabilità, visto che l’asta si chiuderà il 18 gennaio ...