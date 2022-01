Vitaliano Trevisan, morto a 62 anni lo scrittore e drammaturgo: il successo con “I quindicimila passi” e il ricovero coatto in psichiatria nel 2021 (Di venerdì 7 gennaio 2022) È morto a 62 anni Vitaliano Trevisan, scrittore, attore, drammaturgo e sceneggiatore. Nato a Sandrigo, vicino Vicenza, nel 1960, era arrivato tardi alla scrittura: nel corso della sua vita ha svolto moltissimi mestieri, dall’operaio al gelataio al geometra. Nel 2002 ha raggiunto il successo nazionale col romanzo I quindicimila passi (vincitore dei premi “Campiello Europa” e “Lo straniero”), che racchiude i pensieri di un uomo dalle mille fobie e dai meccanici comportamenti ossessivo-compulsivi. Sottoposto a ricovero psichiatrico coatto nell’autunno scorso, aveva raccontato la sua esperienza su Repubblica come “inviato speciale in incognito”, raccontando i compagni di degenza con cui aveva condiviso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Èa 62, attore,e sceneggiatore. Nato a Sandrigo, vicino Vicenza, nel 1960, era arrivato tardi alla scrittura: nel corso della sua vita ha svolto moltissimi mestieri, dall’operaio al gelataio al geometra. Nel 2002 ha raggiunto ilnazionale col romanzo I(vincitore dei premi “Campiello Europa” e “Lo straniero”), che racchiude i pensieri di un uomo dalle mille fobie e dai meccanici comportamenti ossessivo-compulsivi. Sottoposto apsichiatriconell’autunno scorso, aveva raccontato la sua esperienza su Repubblica come “inviato speciale in incognito”, raccontando i compagni di degenza con cui aveva condiviso ...

Radio3tweet : Un ex canapificio in abbandono dove da ragazzo faceva teatro, una vecchia osteria in cui giocava a carte, il campo… - RaiCultura : Addio allo scrittore e drammaturgo Vitaliano Trevisan. Nel 2002 esordiva con il romanzo 'I quindicimila passi', su… - repubblica : Addio a Vitaliano Trevisan, scrittore, attore, drammaturgo. Racconto' su Repubblica la sua esperienza in un reparto… - PCagnan : RT @bettin2015: Addio a Vitaliano Trevisan, in una breve vita ha creato grandi opere, é stato tra i più profondi e chiari e onestamente dur… - recerusse : RT @danisetta: La notizia più triste è che #vitalianotrevisan se n’è andato. Voglio ricordarlo con il suo ultimo, bellissimo libro Vitalia… -