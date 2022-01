Virus in Campania, quasi 10mila nuovi positivi: tutti i dati di oggi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 9.739 i nuovi positivi di oggi su oltre 57mila tamponi processati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi 7 gennaio. Dunque anche se diminuiscono i nuovi positivi è in crescita la curva dei contagi da CoronaVirus in Campania. In percentuale, è positivo il 16,91% dei test, quasi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 9.739 idisu oltre 57mila tamponi processati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della regionenell’ultimo bollettino di7 gennaio. Dunque anche se diminuiscono iè in crescita la curva dei contagi da Coronain. In percentuale, è positivo il 16,91% dei test,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

