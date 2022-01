Violenze di Milano, il centrodestra: “Sala incapace di gestire la sicurezza, Lamorgese non pervenuta” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mentre l’inchiesta sulle molestie in piazza Duomo a Milano si allarga, e gli uomini della squadra Mobile proseguono l’attività su quanto accaduto la notte di San Silvestro. Con il centrodestra che insiste a chiedere al sindaco Sala e al ministro Lamorgese, chiarimenti su quella notte da incubo, di Violenze e di paura. Con le testimonianze su quanto accaduto in pieno centro durante i festeggiamenti di Capodanno e le immagini delle telecamere della zona e i vari filmati, anche amatoriali, che spuntano via via puntando i riflettori su quell’orrore, la portata di sconcerto e di indignazione che la vicenda del branco di stranieri che ha molestato una 19enne, accerchiata in piazza all’angolo con via Mazzini. E salvata in extremis dalle forze dell’ordine, aumenta a ogni che passa. Violenze di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mentre l’inchiesta sulle molestie in piazza Duomo asi allarga, e gli uomini della squadra Mobile proseguono l’attività su quanto accaduto la notte di San Silvestro. Con ilche insiste a chiedere al sindacoe al ministro, chiarimenti su quella notte da incubo, die di paura. Con le testimonianze su quanto accaduto in pieno centro durante i festeggiamenti di Capodanno e le immagini delle telecamere della zona e i vari filmati, anche amatoriali, che spuntano via via puntando i riflettori su quell’orrore, la portata di sconcerto e di indignazione che la vicenda del branco di stranieri che ha molestato una 19enne, accerchiata in piazza all’angolo con via Mazzini. E salvata in extremis dalle forze dell’ordine, aumenta a ogni che passa.di ...

fattoquotidiano : Milano, violenze di gruppo a Capodanno: si indaga su almeno cinque episodi. La procura: “Fatti gravissimi e senza p… - NicolaPorro : ?? #Capodanno di ordinaria follia a #Milano. Sentite cosa ci rivela un operatore delle forze dell'ordine in anonimat… - repubblica : Aggressioni a Capodanno in piazza Duomo: indagini su almeno 5 casi. 'Violenze sessuali di gruppo come a Colonia' [d… - zancle78 : @BeppeSala quando l' ossessione per l' inclusione a tutti i costi, sfocia in tentate violenze di gruppo, non sarebb… - ChiaraScalzi85 : RT @isabellarauti: #Tg2post La più grande solidarietà e vicinanza alle vittime delle violenze di Capodanno a #Milano e grazie alle forze de… -