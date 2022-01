VIDEO Roma, Maitland-Niles è atterrato. A breve la firma del laterale dell’Arsenal (Di venerdì 7 gennaio 2022) Alla corte di Mourinho è arrivato Maitland-Niles in prestito dall'Arsenal. Ecco il laterale inglese atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino Leggi su mediagol (Di venerdì 7 gennaio 2022) Alla corte di Mourinho è arrivatoin prestito dall'Arsenal. Ecco ilingleseall'aeroporto diCiampino

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 06.01.2005 ?? A.S. Roma ?? Di Canio, Cesar e Rocchi decidono un derby ?????????????????????????????? - OfficialASRoma : ?? Pronti per la prima del 2022 ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #MilanRoma - Glongari : #Roma il nuovo acquisto Maitland Niles ha raggiunto l’aeroporto di Ciampino. Ultime pratiche burocratiche e poi sar… - markone84 : RT @lareginaderoma: HO FATTO IL GIRO DE ROMA...INFINE SOTTO LA CASA - asrsupporter : RT @Roma_nismo_: Ibrahimovic non prende MAI la palla, è fallo da rigore. Il VAR non interviene. Imbarazzante! #Roma #asroma #milanroma… -