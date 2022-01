Via Galanti | Noi Sanniti | “Altro capolavoro dell’amministrazione Pepe”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Corte di Cassazione, con ordinanza numero 36328/2021, ha scritto la parola fine al contenzioso tra Con.ca e Comune di Benevento sulla vicenda concernente gli alloggi di via. Il risultato è che diventa certo, liquido ed esigibile un debito a carico del Comune di €. 2.799.567,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi che appesantirà, in maniera considerevole, la massa passiva che l’Organismo di liquidazione è chiamato a certificare. E’ proprio il caso di dire che, a Palazzo Mosti, le brutte sorprese “da un passato che non passa” non finiscono mai. Un tale appesantimento della massa debitoria, secondo la relazione dell’Avvocatura comunale, è da ascrivere “a vicende amministrative originate da atti e comportamenti posti in essere dall’amministrazione, tutti ritenuti illegittimi dai giudici nei diversi ...

E tuttavia, in tutto questo bailamme di carte bollate e di interessi milionari poco si coglie il dramma di coloro che in quei lotti di, C e D, ci aveva investito denari e speranze. In ...... 'Penso che se continua questo espandersi dei contagi bisognerà trovare unad'uscita, un ...) '2 o 3 settimane in Dad sarebbero utili'. I presidi danno ragione a Zaia e De LucaGela. E’ una delle aree più a rischio della città, sul piano della tenuta idrogeologica. I tecnici, incaricati dal Comune, stanno per avviare nuove attività di ...Il Sindaco Galanti ha accolto l'invito arrivato da Angelo Biondi e Baldo Augusto: stamattina nel corso di un incontro a Palazzo di Città sono state gettate le basi per la creazione di una consulta che ...