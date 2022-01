Vertenza bufalina in Campania, il coordinamento unitario si mobilita (Di venerdì 7 gennaio 2022) Partirà nei primi giorni della prossima settimana la mobilitazione annunciata dal coordinamento unitario per la Difesa del Patrimonio Bufalino che terrà domani pomeriggio (sabato 8 gennaio) alle ore 17,00 una riunione online aperta per discuterne ed organizzarne le forme e condividere l’iniziativa. “Le associazioni libere, che associano la maggioranza degli allevatori della provincia di Caserta – si legge nell’invito -, hanno promosso la costituzione del coordinamento unitario per la Difesa del Patrimonio Bufalino e hanno indetto lo stato di agitazione di tutto il comparto dell’area DOP della mozzarella di bufala campana. Dopo mesi di iniziative (denunce, cortei, incontri) che hanno portato a definire una piattaforma unitaria (vedi) è arrivato il momento di passare ad una nuova fase. Gli allevatori si ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Partirà nei primi giorni della prossima settimana lazione annunciata dalper la Difesa del Patrimonio Bufalino che terrà domani pomeriggio (sabato 8 gennaio) alle ore 17,00 una riunione online aperta per discuterne ed organizzarne le forme e condividere l’iniziativa. “Le associazioni libere, che associano la maggioranza degli allevatori della provincia di Caserta – si legge nell’invito -, hanno promosso la costituzione delper la Difesa del Patrimonio Bufalino e hanno indetto lo stato di agitazione di tutto il comparto dell’area DOP della mozzarella di bufala campana. Dopo mesi di iniziative (denunce, cortei, incontri) che hanno portato a definire una piattaforma unitaria (vedi) è arrivato il momento di passare ad una nuova fase. Gli allevatori si ...

