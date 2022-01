Verona-Salernitana: probabili formazioni e in tv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per la ventunesima giornata di Serie A 2021/22, domenica 9 gennaio 2021, alle ore 20.45, presto lo stadio Bentegodi, si gioca il match Verona-Salernitana. Gli scaligeri sono reduci dal successo esterno sul campo dello Spezia per 2-1, consentendo loro di allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. I granata, invece, non giocano dal 17 dicembre saltando le sfide contro Udinese e Venezia per le indisponibilità dovute al Covid. Verona-Salernitana: come scenderanno in campo? Tra i padroni di casa, Tudor dovrà fronteggiare ancora una volta l’emergenza in difesa, mentre Kalinic torna a disposizione ma solo per la panchina. Nel 3-4-2-1 troveranno spazio Pandur in porta, Ceccherini, Gunter, Casale e Tameze in difesa. A centrocampo, agiranno Ilic, Veloso e Lazovic. In avanti, Barak e Caprari a sostegno di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per la ventunesima giornata di Serie A 2021/22, domenica 9 gennaio 2021, alle ore 20.45, presto lo stadio Bentegodi, si gioca il match. Gli scaligeri sono reduci dal successo esterno sul campo dello Spezia per 2-1, consentendo loro di allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. I granata, invece, non giocano dal 17 dicembre saltando le sfide contro Udinese e Venezia per le indisponibilità dovute al Covid.: come scenderanno in campo? Tra i padroni di casa, Tudor dovrà fronteggiare ancora una volta l’emergenza in difesa, mentre Kalinic torna a disposizione ma solo per la panchina. Nel 3-4-2-1 troveranno spazio Pandur in porta, Ceccherini, Gunter, Casale e Tameze in difesa. A centrocampo, agiranno Ilic, Veloso e Lazovic. In avanti, Barak e Caprari a sostegno di ...

