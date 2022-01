"Vermi nel cibo". Novak Djokovic rinchiuso nell'hotel per rifugiati, la foto-choc: cosa gli danno da mangiare | Guarda (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il caso Djokovic continua a far discutere: il campione serbo è bloccato in Australia, dove era andato per partecipare agli Australian Open. Prima di partire, il tennista aveva fatto sapere che gli era stata concessa una speciale esenzione, attraverso cui sarebbe stato libero di non chiarire il proprio stato vaccinale. Una notizia che aveva infiammato l'opinione pubblica, fino alla clamorosa frenata del governo australiano, che ha spiegato di non fare favoritismi a nessuno. Djokovic adesso è rinchiuso nell'albergo utilizzato per ospitare i rifugiati: come spiega il Corriere della Sera, ci dovrebbe rimanere fino a lunedì, quando il giudice Anthony Kelly valuterà il ricorso contro la sua espulsione dall'Australia. Il campione si trova al Park hotel, una struttura di 107 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il casocontinua a far discutere: il campione serbo è bloccato in Australia, dove era andato per partecipare agli Australian Open. Prima di partire, il tennista aveva fatto sapere che gli era stata concessa una speciale esenzione, attraverso cui sarebbe stato libero di non chiarire il proprio stato vaccinale. Una notizia che aveva infiammato l'opinione pubblica, fino alla clamorosa frenata del governo australiano, che ha spiegato di non fare favoritismi a nessuno.adesso è'albergo utilizzato per ospitare i: come spiega il Corriere della Sera, ci dovrebbe rimanere fino a lunedì, quando il giudice Anthony Kelly valuterà il ricorso contro la sua espulsione dall'Australia. Il campione si trova al Park, una struttura di 107 ...

Corriere : A Melbourne Djokovic è chiuso nell'hotel per rifugiati: polemiche per vermi nel cibo e incendi - marioma33117900 : @AzzurraBarbuto A quando una vera RIVOLUZIONE? Non vanno via se non a calci nel culo VERMI. - AlexS8338 : RT @Corriere: A Melbourne Djokovic è chiuso nell'hotel per rifugiati: polemiche per vermi nel cibo e incendi - Falcerossa : @Corriere I rifugiati possono avere tranquillamente i vermi nel cibo. - AlfridaPeraj : @Corriere Vermi nel cibo? E' per la sua salute. -