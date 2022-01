Verissimo, Sara Ricci: “Paolo Calissano non voleva morire. Dei maledetti si sono approfittati di lui, per soldi l’hanno circondato con certe sostanze” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Quando ho saputo la notizia della scomparsa di Paolo sono scoppiata a piangere. È un dolore incredibile, sono molto provata“. Così Sara Ricci, visibilmente commossa, ricorda il collega Paolo Calissano, trovato morto lo scorso 29 dicembre per cause ancora da accertare. L’attrice aveva condiviso con lui gli anni sul set della soap di Canale 5 “Vivere” e tra loro si era instaurato un legame profondo: ospite di Verissimo nella puntata di sabato 8 gennaio, la prima dell’anni, ha rivelato dettagli inediti sulla sua scomparsa. “La morte di Paolo non è stata qualcosa di voluto. So che aveva voglia di riscattarsi – ha detto Sara Ricci -. Per lui c’erano anche delle nuove prospettive di lavoro. Recentemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Quando ho saputo la notizia della scomparsa discoppiata a piangere. È un dolore incredibile,molto provata“. Così, visibilmente commossa, ricorda il collega, trovato morto lo scorso 29 dicembre per cause ancora da accertare. L’attrice aveva condiviso con lui gli anni sul set della soap di Canale 5 “Vivere” e tra loro si era instaurato un legame profondo: ospite dinella puntata di sabato 8 gennaio, la prima dell’anni, ha rivelato dettagli inediti sulla sua scomparsa. “La morte dinon è stata qualcosa di voluto. So che aveva voglia di riscattarsi – ha detto-. Per lui c’erano anche delle nuove prospettive di lavoro. Recentemente ...

