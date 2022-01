Verissimo: anticipazioni e ospiti di sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo la pausa per le vacanze natalizie, Verissimo è pronto per tornare questo weekend. Lo show condotto da Silvia Toffanin, infatti, andrà in onda sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 a partire dalle ore 16.30. Per seguire il programma i telespettatori si dovranno collegare su Canale 5 oppure in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Infinity. Scopriamo quindi chi saranno i grandi ospiti di questi due attesissimi appuntamenti con Verissimo secondo le ultime anticipazioni disponibili. Gli ospiti di Verissimo sabato 8 gennaio 2022 La prima puntata di Verissimo del 2022 andrà in onda sabato 8 ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo la pausa per le vacanze natalizie,è pronto per tornare questo weekend. Lo show condotto da Silvia Toffanin, infatti, andrà in onda8 ea partire dalle ore 16.30. Per seguire il programma i telespettatori si dovranno collegare su Canale 5 oppure in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Infinity. Scopriamo quindi chi saranno i grandidi questi due attesissimi appuntamenti consecondo le ultimedisponibili. GlidiLa prima puntata didelandrà in onda8 ...

