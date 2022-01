“Vergogna!”: Carmen Russo beccata dalle telecamere, ha censurato tutto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ennesimo gioco di potere al GF VIP: svelate le strategie di concorrenti insospettabili, Carmen Russo sotto processo. cast del GF VIP (fonte twitter)La puntata di questa sera del GF VIP, in onda come al solito su Canale 5, si preannuncia quanto mai rovente. La scorsa settimana è trascorsa all’insegna di asprissime critiche nei confronti di alcuni concorrenti, ma non ne sono usciti esenti nemmeno Alfonso Signorini e i suoi autori. In particolare, Katia Ricciarelli ha rotto gli argini, producendosi in espressioni ritenute pittoresche e sguaiate come, ad esempio: “Torna a studiare al tuo paese!“, all’indirizzo della Princess Lulù. Il web è stato sommerso da una pioggia di polemiche: molti fan del programma chiedono a gran voce l’estromissione di Katia dal reality, o quanto meno una pesante sanzione disciplinare. LEGGI ANCHE>> Katia Ricciarelli si ... Leggi su specialmag (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ennesimo gioco di potere al GF VIP: svelate le strategie di concorrenti insospettabili,sotto processo. cast del GF VIP (fonte twitter)La puntata di questa sera del GF VIP, in onda come al solito su Canale 5, si preannuncia quanto mai rovente. La scorsa settimana è trascorsa all’insegna di asprissime critiche nei confronti di alcuni concorrenti, ma non ne sono usciti esenti nemmeno Alfonso Signorini e i suoi autori. In particolare, Katia Ricciarelli ha rotto gli argini, producendosi in espressioni ritenute pittoresche e sguaiate come, ad esempio: “Torna a studiare al tuo paese!“, all’indirizzo della Princess Lulù. Il web è stato sommerso da una pioggia di polemiche: molti fan del programma chiedono a gran voce l’estromissione di Katia dal reality, o quanto meno una pesante sanzione disciplinare. LEGGI ANCHE>> Katia Ricciarelli si ...

SilviaSiza56 : RT @bluemoonblue00: Valeria 'Bisogna proteggere Katia in puntata, noi (Carmen Manila) Davide Barú, perché sarà pesante..dobbiamo dire anche… - pa_sjj : RT @bluemoonblue00: Valeria 'Bisogna proteggere Katia in puntata, noi (Carmen Manila) Davide Barú, perché sarà pesante..dobbiamo dire anche… - Saramarasaa : RT @bluemoonblue00: Valeria 'Bisogna proteggere Katia in puntata, noi (Carmen Manila) Davide Barú, perché sarà pesante..dobbiamo dire anche… - maxdinuzzo : @FaTinaameta La vergogna di questa donna che definirla donna è un complimento per non parlare della Strega Soleil e… - Maria61786895 : @bayenr Continuano a parlare delkeragazze loro non le calcalo proprio che tristezza ora si e aggiunto Carmen e Valeria che vergogna -