Venezia | Niederauer | «Salernitana? Chiediamo venga confermato il risultato a tavolino»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Duncan, presidente del, ha lanciato un messaggio dopo la mancata disputa del match con laTramite i canali ufficiali del, il presidente Duncanha lanciato un messaggio in merito al match non giocato ieri con la. «Ieri la nostra squadra era a Salerno in totale allineamento con le direttive della Lega Serie A e i regolamenti federali che impongono a tutte le squadre in assenza di una precisa notifica di rinvio, di presentarsi sul campo di gioco e davanti al giudice di gara, che è l’unico in grado di posticipare o sanzionare la fine di un incontro. Siamo stati incaricati di recarci a Salerno dalla Lega, e lo abbiamo fatto, a nostre spese. Il nostro è stato un vero viaggio, con tutto il nostro miglior staff a ...

... bloccata dalla ASL di Salerno per l'alto numero di contagiati da Covid - 19 , il presidente delDuncanha rilasciato alcune dichiarazioni: 'Ieri la nostra squadra era a Salerno in ...Quinto in B con il, ha vinto i playoff e ora naviga sopra la quota salvezza con una ... Dietro a tutto c'è il presidente, che ama il rapporto umano, vuole conoscere chi lavora per lui ...