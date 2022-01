Venezia, Cuisance si presenta: «Al Bayern ho imparato tanto, ma ci sono stati lati positivi e negativi» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il neo acquisto del Venezia, Cuisance, ha parlato in conferenza stampa di presentazione con la nuova maglia Cuisance si presenta da neo acquisto del Venezia. Le parole del centrocampista francese: SERIE A – «Campionato importante. Ho sempre sentito parlare bene e sono voglioso di iniziare. Zanetti ha avuto un ruolo determinante nella trattativa.» CARATTERISTICHE – «Mi piace gestire la palla e verticalizzare. Guidare la squadra. Ci sarebbero tanti esempi a cui mi ispito, ma rimango Cuisance e non voglio assomigliare a nessuno». Venezia – «Il club non si è mai arreso e ha dimostrato forte interesse. Poi mi ha convinto il progetto. Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Al Bayern ho ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il neo acquisto del, ha parlato in conferenza stampa dizione con la nuova magliasida neo acquisto del. Le parole del centrocampista francese: SERIE A – «Campionato importante. Ho sempre sentito parlare bene evoglioso di iniziare. Zanetti ha avuto un ruolo determinante nella trattativa.» CARATTERISTICHE – «Mi piace gestire la palla e verticalizzare. Guidare la squadra. Ci sarebbero tanti esempi a cui mi ispito, ma rimangoe non voglio assomigliare a nessuno».– «Il club non si è mai arreso e ha dimostrato forte interesse. Poi mi ha convinto il progetto. Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Alho ...

