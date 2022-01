Venezia, Bill Gates acquista l’Hotel Danieli con la sua Four Seasons (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bill Gates investe in Italia e punta sullo storico hotel Danieli di Venezia, diventando così della società Four Seasons, di proprietà dell'imprenditore miliardario fondatore di Microfoft e del principe Al Waleed bin Talal. Il marchio raccoglie 122 hotel e resort tra i più esclusivi del mondo. In realtà, - si legge sul Corriere della Sera - è in generale sull’Italia che punta Four Season che ha messo l’insegna anche sul San Domenico di Taormina (comprato nel 2016 per 52,2 milioni, superando di 200 mila euro l’offerta dell’emiro del Qatar Al-Thani) e riaperto dopo il completo rinnovamento il Four Seasons di Milano, entrambi di proprietà del gruppo Statuto. Alcuni voci parlano anche di un prossimo investimento di Gates e ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022)investe in Italia e punta sullo storico hoteldi, diventando così della società, di proprietà dell'imprenditore miliardario fondatore di Microfoft e del principe Al Waleed bin Talal. Il marchio raccoglie 122 hotel e resort tra i più esclusivi del mondo. In realtà, - si legge sul Corriere della Sera - è in generale sull’Italia che puntaSeason che ha messo l’insegna anche sul San Domenico di Taormina (comprato nel 2016 per 52,2 milioni, superando di 200 mila euro l’offerta dell’emiro del Qatar Al-Thani) e riaperto dopo il completo rinnovamento ildi Milano, entrambi di proprietà del gruppo Statuto. Alcuni voci parlano anche di un prossimo investimento die ...

Advertising

SkyTG24 : Venezia, Bill Gates acquista l’Hotel Danieli con la sua Four Seasons - grancetto : RT @GeMa7799: SALDI ITALIA: Bill Gates fa spese in Italia e si aggiudica in un solo colpo due storici hotel: il Danieli di Venezia e il San… - qualunque13 : RT @errico_erika: Bill Gates ha comprato lo storico Hotel Danieli di Venezia e il San Domenico di Taormina. E' chiaro ? - Lucky66A : RT @GeMa7799: SALDI ITALIA: Bill Gates fa spese in Italia e si aggiudica in un solo colpo due storici hotel: il Danieli di Venezia e il San… - maxdarkelf : RT @GeMa7799: SALDI ITALIA: Bill Gates fa spese in Italia e si aggiudica in un solo colpo due storici hotel: il Danieli di Venezia e il San… -