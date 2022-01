Venerdì 14 gennaio sciopero trasporti: a rischio autobus, metro e tram (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – Venerdì 14 gennaio trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L’agitazione interesserà la rete Atac – bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse – e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it e atac.Roma.it. Lo comunica una nota di Roma Servizi per la Mobilità. Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma –14trasporto pubblico romano aper lonazionale di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L’agitazione interesserà la rete Atac – bus,politane, ferrovie concesse – e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it e atac.Roma.it. Lo comunica una nota di Roma Servizi per la Mobilità.

Terza dose vaccino covid 12 - 15 anni, prenotazioni al via Le prenotazioni sono attive nel Lazio , dalle 24 di oggi venerdì 7 gennaio su: prenotavaccino - covid.regione.lazio.it. In Puglia è possibile prenotare utilizzando il sito 'lapugliativaccina', i Cup

