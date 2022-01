Vedete queste signore? Un fallo gigante in mezzo alla strada, misure estreme: la foto-choc | Guarda (Di venerdì 7 gennaio 2022) C'è una nuova attrazione in città: una statua con un fallo gigante e soprattutto eretto. Talmente grande da obbligare i turisti a fermarsi e ammirarlo, con le signore (e non solo) che si concedono dei selfie malandrini. Lo "scandalo" sta scuotendo il Perù: si tratta di una struttura in fibra di vetro cremisi, fedele rappresentazione di un vaso di ceramica della cultura precolombiana Mochica, vissuta nella regione tra il 150 e il 700 dopo Cristo. Eretta (è il caso di dirlo) in un sito archeologico a 15 minuti dalla capitale regionale Trujillo, la statua spicca per il suo metro e mezzo abbondante di... membro, già fotografatissimo dalle comitive che si radunano sotto la sua ombra. Come sottolinea il prestigioso quotidiano britannico Guardian, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) C'è una nuova attrazione in città: una statua con une soprattutto eretto. Talmente grande da obbligare i turisti a fermarsi e ammirarlo, con le(e non solo) che si concedono dei selfie malandrini. Lo "scandalo" sta scuotendo il Perù: si tratta di una struttura in fibra di vetro cremisi, fedele rappresentazione di un vaso di ceramica della cultura precolombiana Mochica, vissuta nella regione tra il 150 e il 700 dopo Cristo. Eretta (è il caso di dirlo) in un sito archeologico a 15 minuti dcapitale regionale Trujillo, la statua spicca per il suo metro eabbondante di... membro, giàgrafatissimo dalle comitive che si radunano sotto la sua ombra. Come sottolinea il prestigioso quotidiano britannico Guardian, il ...

KebabTow : RT @anastasia_x_te: Twitter mi ha bannata il vecchio profilo di quasi 10k follower , presumibilmente per colpa di queste zizze che proprio… - StylezPg : RT @anastasia_x_te: Twitter mi ha bannata il vecchio profilo di quasi 10k follower , presumibilmente per colpa di queste zizze che proprio… - ilaria_pillonii : RT @topocazzo88: Le vedete queste 3? Ecco, non siate mai così nella vita #gfvip - Michele06797814 : RT @topocazzo88: Le vedete queste 3? Ecco, non siate mai così nella vita #gfvip - Grazia11056378 : RT @nonsonoseriaaa: Le vedete queste tre? Ecco, non siate mai così nella vita #gfvip #FUORIKATIA -