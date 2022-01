Valeria Marini si accorda per rendere immune Katia Ricciarelli al GF Vip: il piano “segreto” – VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Valeria Marini è pronta a difendere la sua amica Katia Ricciarelli dalle nomination del Grande Fratello Vip: “Lei è super sensibile”, ha esclamato lasciandoci sotto shock. Ecco quali accordi ha cercato di prendere in queste ore con Manila Nazzaro e Carmen Russo. Valeria Marini si accorda per l’immunità di Katia Ricciarelli E’ stata Katia Ricciarelli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 7 gennaio 2022)è pronta a difendere la sua amicadalle nomination del Grande Fratello Vip: “Lei è super sensibile”, ha esclamato lasciandoci sotto shock. Ecco quali accordi ha cercato di pin queste ore con Manila Nazzaro e Carmen Russo.siper l’immunità diE’ stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Valeria Marini si accorda per rendere immune Katia Ricciarelli al GF Vip: il piano “segreto” – VIDEO - MargottiniLuigi : @GiuseppeporroIt Spero che vai in nomination tu Valeria Marini così ti mandiamo a casa - Novella_2000 : Valeria Marini si accorda per proteggere Katia dalle nomination: 'Va resa immune' #gfvip - odalysio : RT @SistersStars: Valeria Marini una leccaculo stellare ?? #gfvip - odalysio : RT @martimura1: Ma Valeria Marini che dice che bisogna proteggere Katia e farle scudo? Dobbiamo dirlo anche a Kabir #gfvip -