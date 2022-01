Valeria Marini ‘lontana’ da Giacomo Urtis | decisione inaspettata | cosa vuole chiedere al GF Vip

(Di venerdì 7 gennaio 2022)sempre piùdain casa:fare una richiesta al Gf Vip. Il Grande Fratello Vip è molto seguito, non solo la puntata tiene incollati alla televisione milioni di telespettatori, ma anche la diretta 24 ore su 24 su mediaset extra riscontra un buon numero di ascolti. In particolare, negli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

boulevedharry : RT @gojodLipa: Il 24 Gennaio Valeria Marini sarà costretta a lasciare la casa del Grande Fratello e dirigersi presso il Quirinale dove assu… - ParliamoDiNews : Valeria Marini e gli accordi per tutelare Katia: `Proteggiamola` #valeria #marini #accordi #tutelare #katia… - Giorgia88745514 : RT @Iperborea_: Valeria Marini potrebbe fare il #GFVIP ogni anno e comunque non ci stancherebbe mai - MULTISALA126 : RT @gojodLipa: Il 24 Gennaio Valeria Marini sarà costretta a lasciare la casa del Grande Fratello e dirigersi presso il Quirinale dove assu… - dany3laf : complimenti anche a Carmen Russo #gfvip e Valeria Marini -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

Il Sussidiario.net

Com'è noto quest'ultimo è entrato nella casa insieme ae in due formano un unico concorrente. Parlando di lui ha detto una frase che per molti rasenta l'insulto, o comunque un'...Sul chirurgo dei vip, che nel gioco è entrato al fianco dicon la quale forma un unico concorrente, Katia si è lasciata sfuggire l'ennesima dichiarazione a sfondo retrogrado. L'ex di ...Valeria Marini prende le distanze da Giacomo Urtis e si beffa di lui: "Hai il pise*lo libero, pussa via". La showgirl non sopporta più Urtis e si lamenta del suo comportamento ...Si prepara uno sciopero nello studio del GF Vip 6 a causa di alcuni comportamenti di uno dei concorrenti della casa, ecco chi è.