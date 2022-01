Valeria Marini e gli accordi segreti per tutelare Katia: “Proteggiamola, rendiamola immune” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da 3 giorni al GF Vip si sono creati due gruppi ben definiti che si fanno guerra su ogni cosa, dal cibo, alle alleanze per le nomination. Se da una parte le sorelle Selassié e Miriana Trevisan puntano alla squalifica di Katia Ricciarelli, dall’altra Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Valeria Marini cercano di proteggere l’ape regina. Queen Valery ieri sera ha addirittura pensato come tutelare la cantante lirica. La diva del Bagaglino si è appartata con Manila e Carmen Russo ed ha spiegato come evitare che la Ricciarelli finisca in nomination per colpa dei voti degli altri gieffini. Valeria Marini vuole che il suo gruppo stellare regali l’immunità a Katia. “A sto giro bisogna farle protezione, un bel muro, con Barù, Davide e Soleil, tutti dai ragazzi. Intanto va resa ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da 3 giorni al GF Vip si sono creati due gruppi ben definiti che si fanno guerra su ogni cosa, dal cibo, alle alleanze per le nomination. Se da una parte le sorelle Selassié e Miriana Trevisan puntano alla squalifica diRicciarelli, dall’altra Soleil Sorge, Manila Nazzaro ecercano di proteggere l’ape regina. Queen Valery ieri sera ha addirittura pensato comela cantante lirica. La diva del Bagaglino si è appartata con Manila e Carmen Russo ed ha spiegato come evitare che la Ricciarelli finisca in nomination per colpa dei voti degli altri gieffini.vuole che il suo gruppo stellare regali l’immunità a. “A sto giro bisogna farle protezione, un bel muro, con Barù, Davide e Soleil, tutti dai ragazzi. Intanto va resa ...

anna_ursula : @GabrieleAlex E Valeria Marini ha cercato di limonarselo ???? - librafly1 : RT @cloud4tlas: Valeria Marini potevi brillare invece sei come loro #gfvip #katiafuori - AdultaVaccinata : RT @cloud4tlas: Valeria Marini potevi brillare invece sei come loro #gfvip #katiafuori - Indira813 : RT @cloud4tlas: Valeria Marini potevi brillare invece sei come loro #gfvip #katiafuori - MaiteBurato : RT @h3avysoulx: minchia valeria marini ridotta a fare la servetta di katia non la volevo vedere #katiafuori #gfvip -