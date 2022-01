Valentina Vezzali | “Momento dell’unità | lo sport deve essere compatto”

(Di venerdì 7 gennaio 2022), sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo, si è espressa in questi termini all’interno di una nota: “Ho chiesto al ministro Mariastella Gelmini di estendere ai presidenti federali di calcio, basket e volley e ai rappresentanti delle Leghe la Conferenza Stato-Regioni di mercoledì 12 gennaio. Ritengo infatti necessario condividere ogni possibile decisione anche con i vertici di FIGC, Gabriele Gravina, della FIP, Gianni Petrucci, e della FIPAV, Giuseppe Manfredi, e con le Leghe, che sono il punto di riferimento per l’organizzazione dei campionati e nei cui confronti si dispiegherebbero gli eventuali effetti negativi, non soltanto economici. È il. Lo...

... Pontassieve ed Empoli, in provincia di Firenze, ed inviata al presidente della Regione Eugenio Giani e alla sottosegretaria allo Sportper 'richiedere ristori adeguati e immediati ......hanno puntato il dito su questa criticità e molte amministrazioni hanno sottoscritto una lettera inviata al presidente regionale Eugenio Giani e alla sottosegretaria allo sport. ...La ripresa del campionato di serie B, prevista per il weekend del 14-15 gennaio, è a rischio. Lo dicono i numeri dei contagi degli ultimi giorni e la situazione paradossale che sta vivendo anche la se ...Il governo sta lavorando ad un intesa tra le Regioni e la Lega di Serie A per "stabilire una regolamentazione uniforme e con criteri precisi" per "garantire la regolarità del campionato e la sicurezza ...