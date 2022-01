Valentina Vezzali | “Calcio | basket e volley alla conferenza Stato-Regioni”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Verso il futuro con unache vedrà presenti, anche, i maggiori esponenti di. Lo ha annuncio, sottosegretaria allo Sport. Un passo importante, quello dell’ex sportiva entrata in politica, per organizzare le prossime manifestazioni sportive che, come ogni ambito, dovranno essere svolte in sicurezza. I forti contagi sospinti dvariante Omicron del Coronavirus hanno cancellato, infatti, diversi eventi lasciando i protagonisti senza una linea guida da seguire. Le parole diEcco le parole, riportate dall’agenza ANSA, proferite da, sottosegretaria allo Sport: “Ho ...

Lo ha annunciato in una nota la sottosegretaria allo Sport,. "Ritengo necessario " le parole della- condividere ogni possibile decisione anche con i vertici di Figc, ...Lo annuncia la sottosegretaria allo Sport,. "Ritengo necessario - spiega - condividere ogni possibile decisione anche con i vertici di Figc, Gabriele Gravina, della Fip, Gianni ...Il sottosegretario allo Sport lancia una proposta per il proseguimento della stagione sportiva anche alla luce di quanto accaduto ieri Con i contagi in aumento regna l’incertezza su gran parte delle c ...Valentina Vezzali, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, commenta l'attuale situazione sportiva in Italia.