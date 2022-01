Valentina Giacinti a un passo dalla Fiorentina: prestito secco dal Milan (Di venerdì 7 gennaio 2022) . La bomber rossonera vicinissima al club Stando a quanto riportato da MilanNews24.com Valentina Giacinti sarebbe ormai a un passo dal trasferirsi dal Milan alla Fiorentina. Le viola nelle ultime ore hanno firmato il sorpasso sulla Roma. Le due società avrebbero trovato l’accordo sulla base di un prestito secco per i prossimi sei mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) . La bomber rossonera vicinissima al club Stando a quanto riportato daNews24.comsarebbe ormai a undal trasferirsi dalalla. Le viola nelle ultime ore hanno firmato il sorsulla Roma. Le due società avrebbero trovato l’accordo sulla base di unper i prossimi sei mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AzzurreFIGC : ?? Auguri a Valentina #Giacinti per i suoi 28 anni! ?? ?? @Giacinti9 #Nazionale ???? #Azzurre #VivoAzzurro - CalcioNews24 : #Giacinti a un passo dalla #Fiorentina - Domelol96 : RT @LucaManinetti: ??ACCORDO Fiorentina ????#MilanFemminile per Valentina #Giacinti. Roma attualmente battuta a meno di clamorosi colpi di sce… - MarcoR222 : RT @LucaManinetti: ??ACCORDO Fiorentina ????#MilanFemminile per Valentina #Giacinti. Roma attualmente battuta a meno di clamorosi colpi di sce… - GIUSPEDU : RT @LucaManinetti: ??ACCORDO Fiorentina ????#MilanFemminile per Valentina #Giacinti. Roma attualmente battuta a meno di clamorosi colpi di sce… -