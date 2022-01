Vaia Spallanzani | «Il virus diventerà stagionale | ricoverati anche con terza dose ma sono l’eccezione»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il professor Francesco, direttore sanitario dell’Istituto per le Malattie Infettive Lazzarodi Roma, parla oggi con il Corriere della Sera della crescita dei contagi e dei ricoveri nel suo ospedale. «L’identikit del ricoverato di oggi alloè costituito da non vaccinati, o immunizzati con secondada più di 5 mesi. Con un rapporto di 90 a 10 in reparto ordinario e 96 a 4 in terapia intensiva». Tra ic’èchi ha fatto la: «Ma èche conferma la regola specie sui grandi numeri. E magari si tratta di fragili». Per il prof «ilsembra avere sempre più i connotati di una malattiaendemica». E questo perché «non sta più ...

Francesco, direttore dell'Inmidi Roma, ovvero l'ospedale di riferimento per le cure anti Covid, ha più volte invitato alla prudenza : "In Israele hanno visto che ci sono casi di ...Il professor Francesco, direttore sanitario dell'Istituto per le Malattie Infettive Lazzarodi Roma, parla oggi con il Corriere della Sera della crescita dei contagi e dei ricoveri nel suo ospedale. "L'...«Nella storia delle malattie infettive non c’è mai stata un’incidenza così alta. La priorità in autunno sarà proteggere i fragili. Contro le varianti è urgente aggiornare i vaccini» ...Aumentano le armi a nostra disposizione: in "buono stato” i due malati Covid con patologie preesistenti. Confermata la ridotta aggressività della variante Omicron, si spera in una evoluzione verso un' ...