Vaccino obbligatorio, oltre 2 milioni gli over 50 non immunizzati: cosa non possono fare e cosa rischiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante l'introduzione dell'obbligo vaccinale, dal report settimanale pubblicato dal Governo e aggiornato a questa mattina, sono oltre due milioni (2.165.583) gli over 50 in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante l'introduzione dell'obbligo vaccinale, dal report settimanale pubblicato dal Gno e aggiornato a questa mattina, sonodue(2.165.583) gli50 in...

FBiasin : #Marotta: 'Nello sport deve essere reso obbligatorio il terzo vaccino'. L’unica cosa strana di questa frase è che… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Vaccino anti-Covid obbligatorio per gli over 50. Green pass anche per andare in banca, negli uffici pubblic… - repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - Fabiasroma1981 : “Papà hai visto hanno messo il vaccino obbligatorio per gli over 50” “È si io me salvo che so over 70” ?? W Mio padre - Maurizi89669463 : RT @boni_castellane: Su Repubblica spiegano che se uno è contrario al vaccino non solo si deve vaccinare ma deve firmare il consenso perché… -