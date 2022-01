Vaccino, Meloni silura il governo: una estorsione di Stato. O acconsenti o ti tolgono il pane dai denti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gestione della pandemia. Nuove norme. Gestione dell’emergenza pandemica: il verdetto di Giorgia Meloni è senza possibilità d’appello. Ma la vera sentenza di condanna arriva oggi, con un post che la leader di Fratelli d’Italia pubblica sulla sua pagina Facebook in cui denuncia duramente e commenta implacabilmente la decisione dell’obbligo vaccinale, ritenuta paradossale e giudicata una «estorsione di Stato». Ma procediamo con ordine. Meloni, sulla pandemia “il governo continua imperterrito sulla sua strada” Appena un paio di giorni fa, Giorgia Meloni ha formulato un giudizio implacabile sulla gestione della pandemia da parte dell’esecutivo, asserendo: «Il governo ha sbagliato tutto nel contrasto all’epidemia, come Fratelli d’Italia ha disperatamente tentato di far ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gestione della pandemia. Nuove norme. Gestione dell’emergenza pandemica: il verdetto di Giorgiaè senza possibilità d’appello. Ma la vera sentenza di condanna arriva oggi, con un post che la leader di Fratelli d’Italia pubblica sulla sua pagina Facebook in cui denuncia duramente e commenta implacabilmente la decisione dell’obbligo vaccinale, ritenuta paradossale e giudicata una «di». Ma procediamo con ordine., sulla pandemia “ilcontinua imperterrito sulla sua strada” Appena un paio di giorni fa, Giorgiaha formulato un giudizio implacabile sulla gestione della pandemia da parte dell’esecutivo, asserendo: «Ilha sbagliato tutto nel contrasto all’epidemia, come Fratelli d’Italia ha disperatamente tentato di far ...

Advertising

CenturrinoLuigi : RT @LucillaMasini: Fratelli d'Italia difende i no-vax: 'Restrizioni ideologiche come i peggiori regimi'. Tipo quel regime in cui si faceva… - SecolodItalia1 : Vaccino, Meloni silura il governo: una estorsione di Stato. O acconsenti o ti tolgono il pane dai denti… - Mila34176645 : RT @GeMa7799: Vaccino, la cannonata di Giorgia Meloni al governo dei migliori: non è un obbligo ma estorsione di Stato.. #TSOdimassa https:… - mapiele : RT @GeMa7799: Vaccino, la cannonata di Giorgia Meloni al governo dei migliori: non è un obbligo ma estorsione di Stato.. #TSOdimassa https:… - mamelettrico : RT @tempoweb: La cannonata della #Meloni: dove sono finiti i liberali di questa Nazione? #vaccino #fdi #draghi #consensoinformato #iltempoq… -