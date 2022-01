Vaccino covid in Italia, il punto (Di venerdì 7 gennaio 2022) E’ di 113.857.687 il totale delle somministrazioni in base ai dati aggiornati del report sui vaccini anti-covid 19. Il totale con almeno una dose è di 48.186.359 persone, l’89,22% della popolazione over 12. Il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è di 46.533.713, l’86,16% della popolazione over 12. Il totale dei guariti da al massimo sei mesi è 431.707 persone, lo 0,80 % della popolazione over 12. Il totale con almeno una dose e i guariti da al massimo 6 mesi sono in totale 48.618.066, ossia il 90,02 % della popolazione over 12. Nella fascia 5-11 anni, il totale con almeno una dose è pari al 12,56% (459.251), lo 0,02% ha completato il ciclo vaccinale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) E’ di 113.857.687 il totale delle somministrazioni in base ai dati aggiornati del report sui vaccini anti-19. Il totale con almeno una dose è di 48.186.359 persone, l’89,22% della popolazione over 12. Il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale è di 46.533.713, l’86,16% della popolazione over 12. Il totale dei guariti da al massimo sei mesi è 431.707 persone, lo 0,80 % della popolazione over 12. Il totale con almeno una dose e i guariti da al massimo 6 mesi sono in totale 48.618.066, ossia il 90,02 % della popolazione over 12. Nella fascia 5-11 anni, il totale con almeno una dose è pari al 12,56% (459.251), lo 0,02% ha completato il ciclo vaccinale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - ladyonorato : Basta che uno finisca in ospedale per Covid ed automaticamente diventa un #novax, anche se poi si scopre che era va… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - PaolaAnna8 : RT @Alexanderxxvii1: Stiamo andando all'infinito, dopo la terza ora vogliono anche la quarta dose vaccino covid. Ceo Moderna: 'Sarà necessa… - mspini2 : RT @tempoweb: 'Come mi sono preso il #Covid', #Galli fa outing: cosa gli scappa sul #vaccino #7gennaio #iltempoquotidiano -